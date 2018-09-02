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Мхитарян не заявлен в стартовый состав «Арсенала»

Мхитарян не заявлен в стартовый состав «Арсенала»

Стали известны стартовые составы «Кардиффа» и «Арсенала» на матч 4-го тура АПЛ.

Как  передает Арменпресс, «оружейники» выйдут на  поле  в  следующем составе: Чех, Бельерин, Мустафи, Папастатопулос, Монреаль, Джака, Гендузи, Рэмзи, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

Мхитарян – в списке запасных.

Матч начнется в 16:30 по ереванскому  времени.

 

 

 

 

 




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