Мхитарян не заявлен в стартовый состав «Арсенала»

Стали известны стартовые составы «Кардиффа» и «Арсенала» на матч 4-го тура АПЛ.

Как передает Арменпресс, «оружейники» выйдут на поле в следующем составе: Чех, Бельерин, Мустафи, Папастатопулос, Монреаль, Джака, Гендузи, Рэмзи, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

Мхитарян – в списке запасных.

Матч начнется в 16:30 по ереванскому времени.