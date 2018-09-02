Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь

Важнейшим достижением Арцаха Мовсес Акопян считает его государственность и армию

Важнейшим достижением Арцаха Мовсес Акопян считает его государственность и армию

Важнейшим достижением Арцаха  за прошедшие  27 лет являются  его государственность и регулярная, боеспособная  армия.    

Как  передает Арменпресс, на вопрос корреспондента  Арцахпресс ответил Главный  военный  инспектор Армении  Мовсес   Акопян, добавив, что гарантом тому – твердая воля народа  жить, работать и созидать в  свободном и независимом отечестве.

«Героические  свершения старшего поколения  в надежных руках нашей  молодежи. Завоеванная независимость – абсолютная ценность», - сказал Мовсес Акопян.

 

 

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации