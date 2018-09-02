Важнейшим достижением Арцаха Мовсес Акопян считает его государственность и армию
Важнейшим достижением Арцаха за прошедшие 27 лет являются его государственность и регулярная, боеспособная армия.
Как передает Арменпресс, на вопрос корреспондента Арцахпресс ответил Главный военный инспектор Армении Мовсес Акопян, добавив, что гарантом тому – твердая воля народа жить, работать и созидать в свободном и независимом отечестве.
«Героические свершения старшего поколения в надежных руках нашей молодежи. Завоеванная независимость – абсолютная ценность», - сказал Мовсес Акопян.
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