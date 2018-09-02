Важнейшим достижением Арцаха Мовсес Акопян считает его государственность и армию

Важнейшим достижением Арцаха за прошедшие 27 лет являются его государственность и регулярная, боеспособная армия.

Как передает Арменпресс, на вопрос корреспондента Арцахпресс ответил Главный военный инспектор Армении Мовсес Акопян, добавив, что гарантом тому – твердая воля народа жить, работать и созидать в свободном и независимом отечестве.

«Героические свершения старшего поколения в надежных руках нашей молодежи. Завоеванная независимость – абсолютная ценность», - сказал Мовсес Акопян.