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Славной победой в Арцахе армянский народ сумел удивить мир

Славной победой в Арцахе армянский народ сумел удивить мир

Герой Арцахской  войны, генерал-майор Аркадий  Тер-Тадевосян утверждает, что славной  победой  в Арцахе армянский  народ сумел удивить мир.

Как  передает Арменпресс, возложив  цветы  у  Степанакертского мемориала, Аркадий  Тер-Тадевосян ответил на вопросы  журналистов. Он заявил, что каждый  год с радостью посещает героический  Арцах и, вспоминая те тяжелые  дни, вновь и вновь проникается гордостью за свой  народ.  

«Одержав славную  победу  в Арцахе,  армянский  народ сумел удивить мир и представить ему  свободный, независимый, суверенный Арцах», - сказал герой  Арцаха Аркадий  Тер-Тадевосян.

 

 

 




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