Герой Арцахской войны, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян утверждает, что славной победой в Арцахе армянский народ сумел удивить мир.

Как передает Арменпресс, возложив цветы у Степанакертского мемориала, Аркадий Тер-Тадевосян ответил на вопросы журналистов. Он заявил, что каждый год с радостью посещает героический Арцах и, вспоминая те тяжелые дни, вновь и вновь проникается гордостью за свой народ.

«Одержав славную победу в Арцахе, армянский народ сумел удивить мир и представить ему свободный, независимый, суверенный Арцах», - сказал герой Арцаха Аркадий Тер-Тадевосян.