Наша конечная цель – сделать явью мечту о едином государстве — Ашот Гулян

Спикер НС Арцаха Ашот Гулян считает, что 2 сентября 1991г. принят важнейший документ для сохранения армянской идентичности в исконно армянском Арцахе.

Как передает Арменпресс, в беседе с корреспондентом Арцахпресс Ашот Гулян отметил, что в 1988г. армянский народ сумел консолидироваться и направить собирательную силу на борьбу за свободу и независимость.

«Думаю, мы должны умножать эту силу год от года, стать более решительными и непреклонными, чтобы держать неприступными наши границы и нашу государственность. Наша конечная цель – сделать явью мечту о едином государстве», — сказал Ашот Гулян.