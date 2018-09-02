Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь

Наша конечная цель – сделать явью мечту о едином государстве — Ашот Гулян

Наша конечная цель – сделать явью мечту о едином государстве — Ашот Гулян

Спикер НС Арцаха Ашот Гулян считает, что 2 сентября 1991г. принят важнейший  документ для  сохранения  армянской  идентичности в  исконно армянском Арцахе.

Как  передает Арменпресс, в беседе с корреспондентом  Арцахпресс Ашот Гулян отметил, что в 1988г. армянский  народ сумел консолидироваться и направить собирательную силу на борьбу  за свободу  и независимость.  

«Думаю, мы  должны  умножать эту силу  год от года,  стать более решительными и непреклонными, чтобы  держать неприступными наши границы и нашу  государственность. Наша конечная цель – сделать явью мечту  о едином государстве», — сказал  Ашот Гулян.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации