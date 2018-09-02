Температура воздуха в Армении 2 сентября понизится на 1-2 градуса

В Армении 2 сентября днем и 3-7 сентября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, 2 сентября температура воздуха понизится на 1-2 градуса.

В Ереване 2 сентября днем и 3-7 сентября ожидается погода без осадков.

-0-/78/