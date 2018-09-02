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Температура воздуха в Армении 2 сентября понизится на 1-2 градуса

Температура воздуха в Армении 2 сентября понизится на 1-2 градуса

В Армении  2 сентября днем  и  3-7  сентября  ожидается погода без осадков.

Ветер  юго-западный, скорость 5-10  м/с.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе МЧС РА, 2 сентября температура воздуха  понизится на 1-2  градуса.

В Ереване  2 сентября днем  и  3-7  сентября   ожидается погода без осадков.

 

 

 

 

 

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