2 сентября президенты Армении и Арцаха Бако Саакян и Армен Саркисян приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 27-летия Независимости Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Бако Саакян и Армен Саркисян посетили Мемориал в Степанакерте и возложили цветы в память тех, кто пал на независимость и свободу Арцаха, а также к могиле первого председателя Национального собрания НКР Артура Мкртчяна.

В мероприятиях приняли участие также второй президент АР Аркадий Гукасян, предводитель Арцахской епархии ААЦ архиепископ Паргев Мартиросян, спикер НС Арцаха Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, высокопоставленные чиновники РА и АР, представители Диаспоры, иностранные гости.