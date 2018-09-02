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Бако Саакян и Армен Саркисян приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 27-летия Независимости Арцаха

Бако Саакян и Армен Саркисян приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 27-летия Независимости Арцаха

2 сентября президенты  Армении и Арцаха Бако Саакян и Армен Саркисян приняли участие  в  праздничных мероприятиях по случаю 27-летия  Независимости Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, Бако  Саакян и Армен Саркисян посетили Мемориал в  Степанакерте и возложили цветы в память тех, кто  пал на независимость и свободу  Арцаха, а также к  могиле  первого председателя  Национального собрания  НКР Артура  Мкртчяна.

В мероприятиях приняли участие  также второй  президент АР Аркадий  Гукасян, предводитель Арцахской  епархии ААЦ архиепископ Паргев Мартиросян, спикер НС Арцаха Ашот Гулян, госминистр Григорий  Мартиросян, высокопоставленные  чиновники РА и АР, представители Диаспоры, иностранные  гости.

 




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