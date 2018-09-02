В Москве прощаются с Иосифом Кобзоном

Коллеги, близкие и поклонники творчества прощаются с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, прощание проходит в московском Концертном зале имени Чайковского.

Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память исполнителя, выражают соболезнования вдове и детям Кобзона. В зале играет печальная музыка, на сцене выставлены многочисленные венки.

Среди первых, кто пришел проститься с выдающимся исполнителем, — Валентина Терешкова и Леонид Рошаль.

На церемонию также приехали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в четверг на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.