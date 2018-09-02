Католикос Всех Армян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Арцаха
Католикос Всех Армян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Арцаха.
Как сообщили Арменпресс из пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, глава Армянской Апостольской церкви, в частности, отметил:
"Радостью и ликованием переполнены сегодня наши сердца. Мы всей нацией празднуем 27-летие независимости Арцаха, 27-ю годовщину со дня волеизъявления арцахского армянства жить свободно и достойно.
Армянский народ встал на защиту своих справедливых прав в своем родном, историческом Арцахе, доказав, что ХХ век, начавшийся для армян Геноцидом, не может завершится таким же преступлением.
Слава Господу, вопреки самым тяжелым условиям, нескончаемым трудностям и лишениям, наши сыновья создали достойную себе жизнь. Мы гордимся любимым нами арцахским народом.
Уважаемый президент, мы высоко ценим Вашу преданность и решимость в преодолении вставших перед Арцахом трудностей.
Мы молимся, чтобы Всевышний десницей своей хранил Арцах».