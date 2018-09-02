Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь

Католикос Всех Армян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Арцаха

Католикос Всех Армян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Арцаха

Католикос Всех Армян направил поздравительное  послание  по случаю Дня  независимости Арцаха.

Как сообщили Арменпресс из пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, глава Армянской Апостольской церкви, в частности, отметил:

"Радостью и ликованием переполнены  сегодня  наши сердца. Мы всей нацией празднуем 27-летие независимости Арцаха, 27-ю годовщину со дня волеизъявления арцахского армянства жить свободно и достойно. 

Армянский  народ встал на защиту своих справедливых прав в своем родном, историческом Арцахе, доказав, что  ХХ век, начавшийся для  армян Геноцидом, не может завершится таким же  преступлением.

Слава Господу, вопреки самым тяжелым условиям, нескончаемым трудностям и лишениям, наши сыновья создали достойную себе  жизнь. Мы  гордимся любимым нами арцахским народом.   

Уважаемый  президент, мы  высоко ценим Вашу  преданность и решимость в  преодолении вставших перед Арцахом трудностей.

Мы  молимся, чтобы  Всевышний десницей  своей  хранил Арцах».

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]npress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации