Католикос Всех Армян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Арцаха.

Как сообщили Арменпресс из пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, глава Армянской Апостольской церкви, в частности, отметил:

"Радостью и ликованием переполнены сегодня наши сердца. Мы всей нацией празднуем 27-летие независимости Арцаха, 27-ю годовщину со дня волеизъявления арцахского армянства жить свободно и достойно.

Армянский народ встал на защиту своих справедливых прав в своем родном, историческом Арцахе, доказав, что ХХ век, начавшийся для армян Геноцидом, не может завершится таким же преступлением.

Слава Господу, вопреки самым тяжелым условиям, нескончаемым трудностям и лишениям, наши сыновья создали достойную себе жизнь. Мы гордимся любимым нами арцахским народом.

Уважаемый президент, мы высоко ценим Вашу преданность и решимость в преодолении вставших перед Арцахом трудностей.

Мы молимся, чтобы Всевышний десницей своей хранил Арцах».