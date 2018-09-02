Пройденные Республикой Арцах 27 лет являются историей больших достижений и успехов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники,

Поздравляю вас с Днем независимости Арцаха. Народ Арцаха сделал свой выбор в очень сложной исторической ситуации, провозгласив независимость.

За последние 27 лет народ Нагорного Карабаха прошел через войны, разрушения, человеческие потери и много других тяжелых испытаний. Но тем не менее Республика Арцах состоялась. Пройденные Республикой Арцах 27 лет являются историей не только героической борьбы, но и больших достижений и успехов.

Арцах сегодня плечом к плечу с Арменией и диаспорой продолжает жить и развиваться. Победа бархатной революции в Армении является еще одним свидетельством армянского свободолюбивого духа и несгибаемой воли. Армения, Арцах и диаспора сегодня более сильны, поскольку более сплочены и более свободны.

Свобода человека, демократия и свобода нации являются для нас неотъемлемыми и бесспорными ценностями. Всестороннее развитие Республики Арцах и общества Арцаха было и впредь останется одной из важнейших целей всего армянства.

Безопасность Арцаха находится в центре нашего постоянного внимания. Судьба Арцаха является предметом нежной заботы всего армянства. Так будет до тех пор, пока мы не достигнем мирного и справедливого урегулирования проблемы.

Дорогие арцахцы,

Еще раз поздравляю всех нас с этим прекрасным праздником.

Склоняю голову перед памятью всех погибших за свободу Арцаха.

Желаю мирного неба, честного заработка и всех благ.

Да здравствует свобода!

Да здравствует Республика Арцах!»