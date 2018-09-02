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Президенты Армении и Арцаха обсудили вопросы, касающиеся укрепления связей двух армянских государств

Президенты Армении и Арцаха обсудили вопросы, касающиеся укрепления связей двух армянских государств

2 сентября президент Арцаха Бако Саакян провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, президенты  Армении и Арцаха обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества и  укрепления  связей между  двумя армянскими государствами.

 

 

 




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