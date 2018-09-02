Президенты Армении и Арцаха обсудили вопросы, касающиеся укрепления связей двух армянских государств

2 сентября президент Арцаха Бако Саакян провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президенты Армении и Арцаха обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества и укрепления связей между двумя армянскими государствами.