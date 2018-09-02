Президент Армении направил поздравительное послание по случаю 27-летия независимости Республики Арцах.

Как передает Арменпресс, в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники, принятым в 1991 году историческим документом была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Прошедшие более чем четверть века были насыщенным периодом испытаний, побед и государственного строительства. Все это время вас постоянно оберегала и воодушевляла сила воли свободно жить, бороться и победить, которая превратила в реальность всеармянскую мечту.

Декларацией Независимости был заложен фундамент государственного строительства Арцаха. В сегодняшней праздничной атмосфере мы с благодарностью вновь вспоминаем тех, кто сформировал его, кто создал государственность, кто пожертвовал жизнью и здоровьем ради этого. Думая о них, воздавая им дань уважения, чествуя их, мы чувствуем идущий из времен завет сегодняшнему гражданину Арцаха, сегодняшнему солдату, всему нашему народу — защищать и укреплять страну, государство, сохранять единство Армении, Арцаха и Диаспоры.

Наилучшим свидетельством этого единства является сегодняшняя независимая Республика Арцах, которая уверенно движется вперед по пути свободы и демократии, постоянно фиксируя достижения в процессе государственного строительства.

Поздравляя со всеармянским праздником — 27-й годовщиной провозглашения независимости Арцаха, желаю мира, благополучия и твердой веры в будущее".