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В Нигерии 30 военных погибли при нападении боевиков "Боко Харам"

В Нигерии 30 военных погибли при нападении боевиков "Боко Харам"

Боевики радикальной группировки "Боко Харам" совершили нападение на военную базу на северо-востоке Нигерии недалеко от границы с Нигером, 30 военных погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.
"Мы потеряли по меньшей мере 30 человек в бою с террористами "Боко Харам", которые атаковали наши войска в городе Зари (около границы с Нигером .) около 16.00  в четверг", — заявил военный источник. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.




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