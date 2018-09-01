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Бако Саакян принял делегацию Национального собрания Республики Армения

Бако Саакян принял делегацию Национального собрания Республики Армения

1 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию Национального собрания Республики Армения во главе с вице-спикером парламента Эдуардом Шармазановым.

Были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего углубления и расширения межпарламентских связей двух армянских республик.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.




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