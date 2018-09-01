Путин: Россия продолжит содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Россия намерена продолжать содействие урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщаеты Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Мы обменялись мнениями по международной и региональной проблематике. В частности, разумеется, затронули и нагорно-карабахскую проблему. В качестве сопредседателя минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта", - сказал президент.