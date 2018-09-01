Во Фресно открылся музей Уильяма Сарояна

К 110-летию выдающегося американского писателя армянского происхождения УильмаСароянаоткрылся Дом-музей в родном городе писателя — Фресно, штатКалифорния.

Фонд культуры «Ренессанс» (IntellectualRenaissanceFoundation) купил дом писателя в 2015г. и превратил его в музей.

На открытии присутствовали член городского совета Фресно Эсмеральда Сориа, мэр Ли Бранд, посол РА в США ГригорОваннисян и глава фонда «Ренессанс» Артур Джанибекян.

Как передает Арменпресс со ссылкой на TheFresnoBee, здесь можно увидеть голограмму писателя, фотографии, видеоматериалы, написанные им картины. Экспозиция включает крупнейший цифровой архив произведения писателя.

Музей будет открыт для посетителей со вторника по воскресенье.

Дом-музей станет очагом культуры не только для всего армянства, но и всего мира. Здесь будут проводиться литературные вечера, фестивали и другие культурные мероприятия.