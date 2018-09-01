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Погибший на месте падения самолета в Сочи сотрудник – армянин: среди пострадавших армян нет

Погибший на месте падения самолета в Сочи сотрудник – армянин: среди пострадавших армян нет

Погибший  на  месте  падения  самолета  в Сочи сотрудник, первым пришедший  на помощь пассажирам и скончавшийся от сердечного приступа – армянин.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщила  врио пресс-секретаря МИД РА  Анна Нагдалян.

«Единственный погибший сотрудник  аэропорта – армянин, гражданин РФ», отметила она.       

По данным Vesti.ru, это руководитель комплексной  смены аэропорта Владимир Бегиян.

По словам Анны Нагдалян,  среди пострадавших армян нет.

 

Число пострадавших в результате инцидента с самолетом в аэропорту Сочи в ночь на субботу возросло до 18 человек. 

По данным МЧС, самолет авиакомпании UTair, прибывший в ночь на субботу из Москвы, скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. В результате возникшего на борту пожара сгорело левое крыло самолета, а также была повреждена носовая часть судна. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, они эвакуированы.

 




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