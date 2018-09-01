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Пресс-спикер МО Арцаха сообщил о провале «инициативы» азербайджанцев пешком пересечь границу

Пресс-спикер МО Арцаха сообщил о провале «инициативы» азербайджанцев пешком пересечь границу

Пресс-спикер МО Арцаха СенорАсратян  сообщил о провале  «инициативы» азербайджанцев пешком пересечь границу  в  направлении Барда-Агдам. Об этом Асратян написал вFacebook.

«Как и ожидалось, «инициатива» азербайджанцев пешком пересечь границу  в  направлении Барда-Агдам провалилась. Провокация была пресечена не  кем-нибудь, а именно  теми,  кто и  инициировал эту  глупость. Из случившегося можно заключить, что к  вящему  нашему  удивлению, здравый смысл возобладал над  эмоциями, толкавшими к заблуждению. В противном случае азербайджанская сторона в очередной  раз могла оказаться в  незавидном положении», - как  передает Арменпресс, отметил спикер МО Арцаха.




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