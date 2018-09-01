Пресс-спикер МО Арцаха сообщил о провале «инициативы» азербайджанцев пешком пересечь границу

Пресс-спикер МО Арцаха СенорАсратян сообщил о провале «инициативы» азербайджанцев пешком пересечь границу в направлении Барда-Агдам. Об этом Асратян написал вFacebook.

«Как и ожидалось, «инициатива» азербайджанцев пешком пересечь границу в направлении Барда-Агдам провалилась. Провокация была пресечена не кем-нибудь, а именно теми, кто и инициировал эту глупость. Из случившегося можно заключить, что к вящему нашему удивлению, здравый смысл возобладал над эмоциями, толкавшими к заблуждению. В противном случае азербайджанская сторона в очередной раз могла оказаться в незавидном положении», - как передает Арменпресс, отметил спикер МО Арцаха.