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Полиция Армении задержала Арсена Акопяна, разыскиваемого правоохранителями США

Полиция Армении задержала Арсена Акопяна, разыскиваемого правоохранителями США

Сотрудники Главного и Ереванского управлений  уголовного розыска совместно с уголовным розыском Центрального отдела  31 августа в одном из кафе на  ул.Московян задержали  гражданина США Арсена Акопяна 1982 г/р.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, Акопян разыскивается Национальным бюро Интерпола в  США по обвинению в  убийстве и 2 ДТП с летальным исходом.

Мерой пресечения  выбрано заключение  под стражу.




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