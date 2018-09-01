Полиция Армении задержала Арсена Акопяна, разыскиваемого правоохранителями США

Сотрудники Главного и Ереванского управлений уголовного розыска совместно с уголовным розыском Центрального отдела 31 августа в одном из кафе на ул.Московян задержали гражданина США Арсена Акопяна 1982 г/р.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, Акопян разыскивается Национальным бюро Интерпола в США по обвинению в убийстве и 2 ДТП с летальным исходом.

Мерой пресечения выбрано заключение под стражу.