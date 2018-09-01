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Пашинян поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Пашинян поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

1  сентября  премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное  послание  президенту  Узбекистана ШавкатуМирзиееву в связи  с Днем независимости.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, в послании, в  частности, говорится:

«Уважаемый  господин президент,

Примите  мои теплые  поздравления с Днем независимости Республики Узбекистан.

Перед Арменией  и Узбекистаном сегодня  открываются новые  перспективы – повысить двусторонние  межгосударственные отношения на более высокий  уровень, что отвечает вековым отношениям наших народов, основанных на дружбе  и взаимном уважении»

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в  реализации планов».




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