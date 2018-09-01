Пашинян поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

1 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Узбекистана ШавкатуМирзиееву в связи с Днем независимости.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый господин президент,

Примите мои теплые поздравления с Днем независимости Республики Узбекистан.

Перед Арменией и Узбекистаном сегодня открываются новые перспективы – повысить двусторонние межгосударственные отношения на более высокий уровень, что отвечает вековым отношениям наших народов, основанных на дружбе и взаимном уважении»

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в реализации планов».