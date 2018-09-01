В результате инцидента с самолетом в Сочи пострадали 18 человек

Число пострадавших в результате инцидента с самолетом в аэропорту Сочи в ночь на субботу возросло до 18 человек. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ.

"В связи с происшествием с самолетом в аэропорту Сочи сообщаем, что к настоящему моменту в результате ЧП пострадали 18 человек, трое из них дети. Погибших нет", - говорится в сообщении.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, за медпомощью обратились 19 человек.

"Пострадавшим при инциденте в аэропорту Сочи оказывается помощь. Все 166 пассажиров были оперативно эвакуированы. Медиками обследовано 19 человек, один из них госпитализирован в ближайшую больницу Сочи", - рассказал глава Кубани, добавив, что всем будет оказана дополнительная помощь в случае необходимости.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. Кроме того, от сердечного приступа скончался служащий аэропорта.

В Минздраве уточнили, что в аэропорту работают психологи. "Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Российский Федерации [Вероники] Скворцовой", - подчеркнули в ведомстве.

По данным МЧС, самолет авиакомпании UTair, прибывший в ночь на субботу из Москвы, скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. В результате возникшего на борту пожара сгорело левое крыло самолета, а также была повреждена носовая часть судна. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, они эвакуированы.