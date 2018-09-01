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Температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса

Температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе МЧС РА, 1 сентября в северных районах вечером и ночью,  ожидаются дожди и грозы. В  отдельных районах возможен град.

3-6 сентября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10  м/с, во время грозы  возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха понизится на 3-4градуса.

В Ереване  1 сентября днем  и  2-6  сентября ожидается погода без осадков.

 




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