Температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, 1 сентября в северных районах вечером и ночью, ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град.
3-6 сентября ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха понизится на 3-4градуса.
В Ереване 1 сентября днем и 2-6 сентября ожидается погода без осадков.
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