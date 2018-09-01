Температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, 1 сентября в северных районах вечером и ночью, ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град.

3-6 сентября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха понизится на 3-4градуса.

В Ереване 1 сентября днем и 2-6 сентября ожидается погода без осадков.