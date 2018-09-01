Решение о конституционных изменениях должен принимать народ — Армен Саркисян

Решение о конституционных изменениях должен принимать народ. Так заявил в беседе с журналистами президент Армении Армен Саркисян, не комментируя заявление Никола Пашиняна о конституционных преобразованиях.

«Это не задача президента – комментировать заявления политиков и государственных деятелей. Если бы наша Конституция и государственность находились под угрозой, вот когда я выскажусь, но сейчас я не вижу опасности. Поиск путей, выражение мнений, переговоры - это нормальная ситуация», - как передает Арменпресс, сказал президент, добавив, что его цель не в совпадении с какой-то идеологией, какой-то партией, а в том, чтобы как индивидуум нести в себе нетленные ценности – Государство, Независимость и Конституция.

17 августа премьер-министр Никол Пашинян заявил на митинге, что конституционные изменения нужно провестидо предстоящих досрочных выборов в парламент.