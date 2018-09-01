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Решение о конституционных изменениях должен принимать народ — Армен Саркисян

Решение о конституционных изменениях должен принимать народ — Армен Саркисян

Решение  о конституционных изменениях должен принимать народ. Так  заявил в  беседе с журналистами президент Армении  Армен Саркисян, не  комментируя заявление  Никола Пашиняна о конституционных преобразованиях. 

«Это не задача президента – комментировать заявления политиков и государственных деятелей. Если бы наша Конституция и государственность находились  под угрозой, вот когда я выскажусь, но сейчас я не вижу опасности. Поиск  путей, выражение мнений, переговоры - это нормальная ситуация», - как  передает Арменпресс,  сказал президент, добавив, что его цель не в совпадении с какой-то идеологией, какой-то партией, а в том, чтобы как  индивидуум  нести в  себе нетленные ценности – Государство, Независимость и Конституция.

17  августа премьер-министр Никол Пашинян заявил на митинге, что конституционные изменения нужно провестидо предстоящих досрочных выборов в парламент.

 

 




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