Время в Ереване: 11:07:36,   1 Сентябрь

Вы можете изменить Армению и мир — поздравление президента РА к Дню знаний

Вы можете изменить Армению и мир — поздравление президента РА к Дню знаний

По случаю дня знаний, письменности и литературы и по случаю начала нового учебного года 1 сентября президент Армен Саркисян направил поздравительное  послание.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в  послании говорится:

«Дорогие мои,

Начинается новый учебный год, с чем я сердечно поздравляю вас. В  первую очередь хочу  поздравить тех, кто впервые  вступает в  дом знаний – первоклассников и первокурсников, а также впервые  входящих в  класс учителей и преподавателей, а  в их лице – все педагогов, которые  преданно несут высокое  звание  Учителя.  

Дорогие школьники и учителя,

Этот день действительно знаменательный, он навсегда останется с вами. Спросите у  своих родителей, у  бабушек и дедушек – эти теплые и дорогие  воспоминания  сопровождают их всю жизнь.

Годы  учебы – это тот светлый  период жизни, в течение  которого строится лестница, поднимающая вас ввысь. Язык современного мира – это наука и высокие  технологии. Знание – это надежная опора, благодаря  которому вы будете  говорить с  миром на  понятном ему  языке, став участником новых мировых достижений.

Будьте  уверены, что сможете укрепить присутствие  армянское  научное  присутствие  в  мире – преобразуя мысль в  технологию, умение – в  опыт, воображение – в реальность. 

Страна становится родиной  и благодаря  вам. И вы, как предводители, должны  сделать ее  сильнее и могущественнее. Поверьте  в  свои возможности и умения.

Вы можете изменить Армению. Вы можете изменить мир.

Мира, здоровья, счастья и успехов!»

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации