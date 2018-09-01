Вы можете изменить Армению и мир — поздравление президента РА к Дню знаний

По случаю дня знаний, письменности и литературы и по случаю начала нового учебного года 1 сентября президент Армен Саркисян направил поздравительное послание.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании говорится:

«Дорогие мои,

Начинается новый учебный год, с чем я сердечно поздравляю вас. В первую очередь хочу поздравить тех, кто впервые вступает в дом знаний – первоклассников и первокурсников, а также впервые входящих в класс учителей и преподавателей, а в их лице – все педагогов, которые преданно несут высокое звание Учителя.

Дорогие школьники и учителя,

Этот день действительно знаменательный, он навсегда останется с вами. Спросите у своих родителей, у бабушек и дедушек – эти теплые и дорогие воспоминания сопровождают их всю жизнь.

Годы учебы – это тот светлый период жизни, в течение которого строится лестница, поднимающая вас ввысь. Язык современного мира – это наука и высокие технологии. Знание – это надежная опора, благодаря которому вы будете говорить с миром на понятном ему языке, став участником новых мировых достижений.

Будьте уверены, что сможете укрепить присутствие армянское научное присутствие в мире – преобразуя мысль в технологию, умение – в опыт, воображение – в реальность.

Страна становится родиной и благодаря вам. И вы, как предводители, должны сделать ее сильнее и могущественнее. Поверьте в свои возможности и умения.

Вы можете изменить Армению. Вы можете изменить мир.

Мира, здоровья, счастья и успехов!»