Европейские индексы - 31-08-18

МОСКВА, 1 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.04% и составил 12364.06 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.30% и составил 5406.85 пункта, британский FTSE снизился на 1.11% и составил 7432.42 пункта, а российский RTSI вырос на 1.56% и составил 1092.29 пункта.