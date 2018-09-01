Европейские индексы - 31-08-18
МОСКВА, 1 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.04% и составил 12364.06 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.30% и составил 5406.85 пункта, британский FTSE снизился на 1.11% и составил 7432.42 пункта, а российский RTSI вырос на 1.56% и составил 1092.29 пункта.
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