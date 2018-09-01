Раскрыто дело о разбойном нападении на дом экс-главы Кассационного суда — арестован второй подозреваемый

В Абовянском следственном отделе Котайкского областного управления Следственного комитета Армении в результате широкомасштабных следственных и оперативно-розыскных мероприятий раскрыто дело о разбойном нападении в Дзорахпюре— арестован второй подозреваемый, найдено оружие.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СК РА.

Ранее сообщалось, что 28 августа 2018г. в районе 22:00 часов, вооруженные лица в масках с целью грабежа ворвались в особняк экс-главы Кассационного суда АрманаМкртумяна в Дзорахпюре, где встретили сопротивление Мкртумяна и его сына, заметивших вооруженное вторжение на их территорию. Отцу и сыну удалось обезвредить одного из напавших, остальные двое стали беспорядочно стрелять из незаконно приобретенного оружия, а затем бежали.

Обезвреженному – жителю Гюмри 1976 г/р, 31 августа на основании полученных доказательств предъявлено обвинение по пп.1,3 и 4 ч.2 ст.175 и ч.1 ст 235 УК РА. в тот же день в суд было представлено ходатайство об аресте как меры пресечения, что было удовлетворено.

В результате мероприятий полиции выяснились личности двух других нападавших, мотивы нападения, способ побега, шаги по сокрытию преступления.

1 сентября арестован второй подозреваемый — сотрудник полиции 1985 г/р. в указанном им месте обнаружены 1 автомат, 1 пистолет, которые, по его же словам, использовались при нападении.

Принимаются меры для поимки третьего нападавшего.

Следствие продолжается.

Назначена экспертиза.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.