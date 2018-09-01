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Раскрыто дело о разбойном нападении на дом экс-главы Кассационного суда — арестован второй подозреваемый

Раскрыто дело о разбойном нападении на дом экс-главы Кассационного суда — арестован второй подозреваемый

В  Абовянском следственном отделе Котайкского областного управления  Следственного комитета  Армении в  результате  широкомасштабных следственных и оперативно-розыскных мероприятий  раскрыто дело о разбойном нападении в Дзорахпюре— арестован второй  подозреваемый, найдено оружие. 

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  СК РА.

Ранее сообщалось, что 28 августа 2018г. в районе 22:00 часов, вооруженные лица в  масках с целью грабежа  ворвались в  особняк экс-главы Кассационного суда АрманаМкртумяна в Дзорахпюре, где  встретили сопротивление Мкртумяна  и его сына, заметивших вооруженное  вторжение  на их территорию. Отцу  и сыну  удалось обезвредить одного из напавших, остальные двое  стали беспорядочно стрелять из незаконно приобретенного оружия, а  затем бежали.   

Обезвреженному – жителю Гюмри 1976 г/р, 31 августа  на  основании полученных доказательств  предъявлено обвинение  по пп.1,3 и 4 ч.2 ст.175 и ч.1 ст 235 УК РА. в тот же  день в суд было представлено ходатайство об аресте  как  меры  пресечения, что было удовлетворено.

В результате  мероприятий полиции выяснились личности двух других нападавших, мотивы нападения, способ побега, шаги по сокрытию преступления. 

1 сентября арестован второй  подозреваемый — сотрудник  полиции 1985 г/р. в  указанном им  месте  обнаружены 1 автомат, 1 пистолет, которые, по его же  словам, использовались при нападении. 

Принимаются меры  для  поимки третьего нападавшего.

Следствие  продолжается.

Назначена  экспертиза.

 

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.




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