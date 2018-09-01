Цены на цветные металлы - 31-08-18

ЛОНДОН, 1 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 31 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.47% и составила 2139.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.84% и составила 6020.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.41% и составила 2075.50 долларов США, цена на никель снизилась на 2.46% и составила 13100.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.03% и составила 18925.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.64% и составила 2500.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.14% и составила 65000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.