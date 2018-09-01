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Премьер-министр Армении посетил школу № 3 города Севан

Премьер-министр Армении посетил школу № 3 города Севан

Для  первоклассников основной школы № 3 города Севан  день 1 сентября  стал двойным праздником — поздравить их пришел  премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как  передает Арменпресс, премьер обратился к  детям и родителям с призывом – сделать получение  знаний  приоритетом для  себя. 

«Сегодня первый день 1 сентября новой  Армении. В новой Армении приоритетом должно быть знание, а не оценка. Важно  не то, что вы будете знать наизусть, а то, что знаете, умеете. В новой Армении школы не должны просто ставить задачу передачи какой-либо информации детям, а готовить их к взлету, поскольку настало время, когда мы должны уметьвзлететь и достичь очень высоких результатов.В новой Армении учеба  должна стать не  мучением, а  удовольствием. В новой  Армении 1 сентября  будет символизировать новую страницу», - сказал Пашинян.

Премьер-министр осмотрел школу и побеседовал с первоклассниками. Директор школы ЛусинеОваннисян сказала, что визит премьер-министра стал неожиданностью. «Мы узнали о визите  премьер-министравсего за 5 минут до его прибытия. В сценарии мероприятия мы  ничего менять не  стали, вот только дали слово премьер-министру», - сказалаона.

Основная  школа  № 3 им. Владимира Карапетяна в этом году приняла 111 первоклассников.

 




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