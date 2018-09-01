Премьер-министр Армении посетил школу № 3 города Севан

Для первоклассников основной школы № 3 города Севан день 1 сентября стал двойным праздником — поздравить их пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как передает Арменпресс, премьер обратился к детям и родителям с призывом – сделать получение знаний приоритетом для себя.

«Сегодня первый день 1 сентября новой Армении. В новой Армении приоритетом должно быть знание, а не оценка. Важно не то, что вы будете знать наизусть, а то, что знаете, умеете. В новой Армении школы не должны просто ставить задачу передачи какой-либо информации детям, а готовить их к взлету, поскольку настало время, когда мы должны уметьвзлететь и достичь очень высоких результатов.В новой Армении учеба должна стать не мучением, а удовольствием. В новой Армении 1 сентября будет символизировать новую страницу», - сказал Пашинян.

Премьер-министр осмотрел школу и побеседовал с первоклассниками. Директор школы ЛусинеОваннисян сказала, что визит премьер-министра стал неожиданностью. «Мы узнали о визите премьер-министравсего за 5 минут до его прибытия. В сценарии мероприятия мы ничего менять не стали, вот только дали слово премьер-министру», - сказалаона.

Основная школа № 3 им. Владимира Карапетяна в этом году приняла 111 первоклассников.