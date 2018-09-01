ПрезидентБако Саакяннаправил поздравительное посланиепо случаю Дня Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, он пожелал мира и новых побед. Предлагаем текст послания полностью.

Дорогие соотечественники!

От имени властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Республики Арцах!

2 сентября 1991 года – чрезвычайно важный и знаменательный день в жизни нашего народа, поскольку провозглашение независимого государства фундаментально и

коренным образом поменяло ход истории. Наша судьба отныне была в наших руках, мы стали хозяевами и создателями нашего будущего. Наше поколение взяло на себя огромную ответственность как перед памятью наших предков, так и перед будущим подрастающего поколения, нашей родины и всего армянства.

Именно чувство ответственности в течение всех этих лет помогало нам преодолевать неописуемые трудности и испытания, строить демократическое, правовое и социальное государство, защищать оказавшуюся в условиях войны родину, восстанавливать разрушенную экономику, реализовывать многопрофильные программы, направленные на решение социальных проблем граждан, улучшение жизненных условий населения.

Это чувство ответственности сегодня обязывает нас быть более сильными и крепкими, едиными и солидарными, делать все для усиления и процветания нашей родины, осуществления общенациональных целей. Этого требует кровь, пролитая нашими героическими сыновьями, и та дорогая цена, которую заплатил армянский народ за свою свободу и независимость.

Дорогие соотечественники!

Вновь поздравляю вас со знаменательным праздником и желаю мира, крепкого здоровья и новых побед нашему народу и Родине!