Анонс мероприятийна1 сентября
21:20, Август 31, 2018
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 21:20 Анонс мероприятийна1 сентября
- 21:00 МИД РФ расценивает убийство главы ДНР как теракт
- 20:50 Собирая полевые цветы, гражданин нашел ружье
- 20:09 УЕФА и МИД Азербайджана — о поездке Мхитаряна в Азербайджан
- 20:00 В результате взрыва в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко
- 19:40 Израильские военные применили слезоточивый газ против палестинцев
- 19:29 Аронян улучшил позиции в рейтинге ФИДЕ
- 18:54 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-08-18
- 18:53 Азиатские индексы - 31-08-18
- 18:46 Президент Армен Саркисян — на открытии выставки к 100-летию Ованеса Зардаряна
- 18:12 Тарифы на железнодорожные грузоперевозки зерновых снизятся на 52%
- 17:58 Эр-Рияд подтвердил планы по созданию канала, который изолирует Катар
- 17:56 Скандальное прошлое и деятельность в Армении Кевина Оксуза — Арменпресс пошел по следам ареста Оксуза
- 17:55 В Японии почти миллион школьников зависимы от интернета, сообщили СМИ
- 17:41 Члены правительства проведут открытые уроки в школах Армении
- 17:41 Пятерых грузин задержали в Милане после ограбления дома родителей главы МВД Италии
- 17:33 Важнейшей миссией нового правительства новой Армении является создание равного и расширенного пространства возможностей: премьер-министр вручил награды лауреатам образовательных конкурсов и продемонстрировавшим высокую успеваемость выпускникам
- 17:24 Внедрение Араратского бакалавриата во все старшие школы будет полезно — Араик Арутюнян
- 17:24 Могерини: деньги ООН придут в Сирию лишь после запуска политического процесса
- 17:22 ЕС выделил Грузии 45 млн евро для поддержки реформ в стране
- 17:20 Расширенная версия "Дэдпула 2" вышла в цифровой прокат
- 17:17 Большинство жителей ЕС хотят отказаться от перевода часов, показал опрос
- 17:01 Состоялась жеребьевка группового этапа Евролиги
- 16:41 Могерини может стать Нобелевским лауреатом в случае сделки Сербии и Косово
- 16:22 Вахтанг Кикабидзе попал в больницу
- 16:06 На Юпитере нашли воду
- 15:50 На оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области произошел взрыв, по меньшей мере три человека погибли.
- 15:49 Ереванский зоопарк переходит на осенний режим работы
- 15:46 Президент Грузии не будет баллотироваться на второй срок
- 15:44 СМИ: неизвестный совершил нападение с ножом на Центральном вокзале Амстердама
- 15:37 Выплата пенсий начнется с 5-го сентября
- 15:27 На месте сгоревшей "Зимней вишни" в Кемерове на пожертвования построят парк
- 15:16 Информация из анонимных источников не подлежит комментариям: МИД Армении – о публикации агентства «Интерфакс»
- 14:51 Аэропорт «Звартноц» представляет новое мобильное приложение «Zvartnots Airport»
- 14:49 Агрострахование постепенно распространится на все области Армении
18:25, 28.08.2018
Просмотрели 1490 раз Давид Тоноян — о необходимости новых истребителей-бомбардировщиков
15:57, 28.08.2018
Просмотрели 1282 раз Руководство Вооруженных сил Армении, в рамках обновления программ вооружения, намерено приобрести многофункциональную авиацию
19:06, 24.08.2018
Просмотрели 1265 раз Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении – Меркель
17:46, 24.08.2018
Просмотрели 1243 раз Армен Саркисян в президентской резиденции принял Ангелу Меркель
15:50, 24.08.2018
Просмотрели 1242 раз Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Ереван