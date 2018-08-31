Собирая полевые цветы, гражданин нашел ружье

В результате разъяснительных работ сотрудников Капанского отделения полиции РА, 30 августа в 11.50 часов в полицию явился Макич С. (1974 г/р) и добровольно сдал самодельное ружье.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, гражданин сообщил, что нашел его 27 августа, когда собирал полевые цветы близ города КовсаканКашатахского района Арцаха.