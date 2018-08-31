Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август

Собирая полевые цветы, гражданин нашел ружье

Собирая полевые цветы, гражданин нашел ружье

В  результате  разъяснительных работ сотрудников Капанского отделения  полиции РА, 30 августа в 11.50 часов  в  полицию   явился Макич С. (1974 г/р)  и  добровольно сдал самодельное  ружье.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА,  гражданин сообщил, что нашел его 27 августа, когда собирал полевые  цветы  близ города КовсаканКашатахского района Арцаха. 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации