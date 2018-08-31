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МИД РФ расценивает убийство главы ДНР как теракт

МИД РФ расценивает убийство главы ДНР как теракт

В Москве считают убийство главы ДНР Александра Захарченко терактом.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на РИА Новости, так заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О гибели главы ДНР в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка ранее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР, позднее эту информацию подтвердил депутат народного совета самопровозглашенной республики Владислав Бердичевский.

"Вместо выполнения минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе", — сказала Захарова журналистам.

Она призвала к беспристрастному расследованию этого преступления под контролем мирового сообщества.

"Мировое сообщество должно потребовать, а учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершённого на глазах у мирных граждан", — заключила она.




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