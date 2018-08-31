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УЕФА и МИД Азербайджана — о поездке Мхитаряна в Азербайджан

УЕФА и МИД Азербайджана — о поездке Мхитаряна в Азербайджан

УЕФА прокомментировала участие  игрока лондонского Arsenal-а Генриха Мхитаряна в матче  с  азербайджанской  командой «Карабах», когда после  жеребьевки Евролиги  выяснилось, что одним из соперников Arsenal-а  будет «Карабах

Как  передает Арменпресс, журналист Goal.com  Крис Уолтен написал вTwitter: «УЕФА в  стандартном порядке направляет клубам и федерациям письма, чтобы  футболисты получить визы и участвовать в  турнирах под эгидой  УЕФА».

Пресс-спикер МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал:

«Мы бы не хотели опережать футбольные процессы. Пусть команды определяться со своими заявками на матчи против «Карабаха». После этого можно будет вернуться к этому вопросу. Если к нам поступит обращение по этому поводу, оно будет рассмотрено», -  передает слова Гаджиева 1news.az.

По результатам прошедшей в  Монако жеребьевки, «Карабах» попалв одну группу Ес лондонским Arsenal-ом.

Напомним, что в 2015 году Генрих Мхитарян не приехал на матч Лиги Европы против «Габалы» в составе своего прошлого клуба – немецкой «Боруссии».

 




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