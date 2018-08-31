УЕФА и МИД Азербайджана — о поездке Мхитаряна в Азербайджан

УЕФА прокомментировала участие игрока лондонского Arsenal-а Генриха Мхитаряна в матче с азербайджанской командой «Карабах», когда после жеребьевки Евролиги выяснилось, что одним из соперников Arsenal-а будет «Карабах

Как передает Арменпресс, журналист Goal.com Крис Уолтен написал вTwitter: «УЕФА в стандартном порядке направляет клубам и федерациям письма, чтобы футболисты получить визы и участвовать в турнирах под эгидой УЕФА».

Пресс-спикер МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал:

«Мы бы не хотели опережать футбольные процессы. Пусть команды определяться со своими заявками на матчи против «Карабаха». После этого можно будет вернуться к этому вопросу. Если к нам поступит обращение по этому поводу, оно будет рассмотрено», - передает слова Гаджиева 1news.az.

По результатам прошедшей в Монако жеребьевки, «Карабах» попалв одну группу Ес лондонским Arsenal-ом.

Напомним, что в 2015 году Генрих Мхитарян не приехал на матч Лиги Европы против «Габалы» в составе своего прошлого клуба – немецкой «Боруссии».