Израильские военные применили слезоточивый газ против палестинцев

Израильские военные в местечке Рас Кардар недалеко от города Рамалла применили слезоточивый газ, резиновые пули и звуковые гранаты на демонстрациях палестинцевпротив решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

Как передает Арменпресс со ссылкой наРИА Новости, об этом сообщает палестинское агентство ВАФА.

По его данным, пострадали десятки палестинцев, выступающих против планов Израиля по расширению земель для поселений.

Глава палестинского комитета по делам израильских поселений ВалидАссаф заявил агентству ВАФА, что борьба будет продолжаться до тех пор, пока "не будут сорваны планы оккупационных сил, направленные на изъятие земель и изгнание граждан".

30 августа сообщалось, что ВалидАссаф пострадал в столкновениях с военными Израиля недалеко от города Рамалла, он был ранен резиновой пулей.