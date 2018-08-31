Лидер армянских шахмат Левон Аронян улучшил позиции в рейтинге ФИДЕ.

Как передает Арменпресс, по сравнению с прошлым месяцемАронян улучшил позиции и вошел в первую десятку,он занимает в ней 6-ю строчку.

Лидер неизменен – это чемпион мира МагнусКарлсен.

В сотне лучших и другие армянские шахматисты – Габриел Саркисян (50-е место) и Грант Мелкумян (86-е место).