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Аронян улучшил позиции в рейтинге ФИДЕ

Аронян улучшил позиции в рейтинге ФИДЕ

Лидер армянских шахмат  Левон Аронян улучшил позиции в  рейтинге  ФИДЕ.

Как  передает Арменпресс, по сравнению с  прошлым месяцемАронян улучшил позиции и  вошел в первую десятку,он занимает в  ней 6-ю строчку.

Лидер неизменен – это чемпион мира  МагнусКарлсен.

В  сотне лучших и другие  армянские  шахматисты – Габриел Саркисян (50-е место) и Грант Мелкумян (86-е место).




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