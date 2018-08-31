Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-08-18

ЕРЕВАН, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 31 августа, курс доллара США вырос на 0.31 драмa и составил 483.07 драм. Курс евро сократился на 1.03 драмa и составил 563.65 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.10 драм. Курс британского фунта вырос на 0.16 драмa и составил 628.47 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 95.16 драмa и составила 18595.34 драм. Цена серебра сократилась на 0.24 драмa и составила 227.76 драм. Цена платины сократилась на 7.63 драмa и составила 12300.6 драм.