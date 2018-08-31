Азиатские индексы - 31-08-18

ТОКИО, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.02% и составил 22865.15 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.22% и составил 1735.35 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.46% и составил 2725.25 пункта, а HANG SENG снизился на 0.98% и составил 27888.55 пункта.