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Президент Армен Саркисян — на открытии выставки к 100-летию Ованеса Зардаряна

Президент Армен Саркисян — на открытии выставки к 100-летию Ованеса Зардаряна

В  Союзе художников  Армении состоялось  открытие  выставки «Акунк» («Исток») к 100-летию  Народного художника СССР Ованеса Зардаряна. В церемонии приял участие президент Армении  Армен Саркисян.

«Трудно подыскать слова, чтобы  оценить вклад Зардаряна  в армянское искусство, живопись. Я не возьмусь оценивать  его заслуги – они огромны. Мне  приходилось встречаться с ним. Это был истинный академик – и не  потому, что был членом Академии художеств  СССР,  а по уникальному  стилю,  неповторимым типом современного художника он был истинным академиком современного искусства», - в  беседе с Арменпресс сказал президент.

По словам дочери  художника АнаитЗардарян,  выставками  невозможно полностью раскрыть образ ОванесаЗардаряна. 

«Здесь выставлены  работы  импрессионистского периода творчества. Но как  художник он был очень многоплановый, и  выставками  отдельных картин  невозможно полностью раскрыть образ ОванесаЗардаряна», - сказала она.

«Мое  поколение считало его вершиной, к которой  нужно было стремиться. Мы  понимали, что искусство нужно любить так, как  его любит Зардарян», - отметил председатель СХ Армении Карен Агамян.

Вся экспозиция  будет открыта  5 сентября  в Национальной картинной  галерее Армении.




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