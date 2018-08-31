Президент Армен Саркисян — на открытии выставки к 100-летию Ованеса Зардаряна

В Союзе художников Армении состоялось открытие выставки «Акунк» («Исток») к 100-летию Народного художника СССР Ованеса Зардаряна. В церемонии приял участие президент Армении Армен Саркисян.

«Трудно подыскать слова, чтобы оценить вклад Зардаряна в армянское искусство, живопись. Я не возьмусь оценивать его заслуги – они огромны. Мне приходилось встречаться с ним. Это был истинный академик – и не потому, что был членом Академии художеств СССР, а по уникальному стилю, неповторимым типом современного художника он был истинным академиком современного искусства», - в беседе с Арменпресс сказал президент.

По словам дочери художника АнаитЗардарян, выставками невозможно полностью раскрыть образ ОванесаЗардаряна.

«Здесь выставлены работы импрессионистского периода творчества. Но как художник он был очень многоплановый, и выставками отдельных картин невозможно полностью раскрыть образ ОванесаЗардаряна», - сказала она.

«Мое поколение считало его вершиной, к которой нужно было стремиться. Мы понимали, что искусство нужно любить так, как его любит Зардарян», - отметил председатель СХ Армении Карен Агамян.

Вся экспозиция будет открыта 5 сентября в Национальной картинной галерее Армении.