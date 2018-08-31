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Тарифы на железнодорожные грузоперевозки зерновых снизятся на 52%

Тарифы на железнодорожные грузоперевозки зерновых снизятся на 52%

С целью предотвращения  повышения  цен на зерновые, по инициативе Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА инициировало переговоры, в результате  которых  компаниями «Южно-Кавказская железная  дорога» и «Грузинская железная  дорога»    принято совместное  решение.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА, по этому  решению с 1 сентября-2018 тарифы на  железнодорожные  грузоперевозки зерновых по транзиту порт Поти – Армения  снизятся на 52%.




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