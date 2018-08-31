Тарифы на железнодорожные грузоперевозки зерновых снизятся на 52%

С целью предотвращения повышения цен на зерновые, по инициативе Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА инициировало переговоры, в результате которых компаниями «Южно-Кавказская железная дорога» и «Грузинская железная дорога» принято совместное решение.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА, по этому решению с 1 сентября-2018 тарифы на железнодорожные грузоперевозки зерновых по транзиту порт Поти – Армения снизятся на 52%.