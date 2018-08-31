Эр-Рияд подтвердил планы по созданию канала, который изолирует Катар

Саудовская Аравия подтвердила свое намерение прорыть канал в Персидском заливе, который изолирует Катар от материка и фактически превратит его в остров. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствует сообщение советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани, размещенное в пятницу на его официальной странице в Twitter.

"Будучи подданным королевства, я с нетерпением жду подробностей о ходе реализации проекта по созданию канала. Это величайший исторический проект, который изменит географию региона", - написал он.

В середине июня Саудовская Аравия объявляла тендер на строительство канала стоимостью около $746 млн и протяженностью 60 км на востоке страны. Ожидается, что победитель будет выбран уже в сентябре. На реализацию проекта отводится около года, ширина канала составит 200 метров, глубина - от 15 до 20 метров. По данным СМИ королевства, канал будет проложен на расстоянии 1-5 км от официальной границы с Катаром.

Оставшийся сухопутным участок планируется отдать под нужды минобороны Саудовской Аравии и пограничников для обеспечения безопасности. На побережье построят гостиницы и санатории, частные виллы, причалы для яхт, инфраструктуру для водных видов спорта и отдыха. По периметру канала будут возведены три морских порта, способных принимать крупные круизные лайнеры.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата: страны региона, в частности, закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazira, прекращение военного сотрудничества с Турцией.





