В Японии почти миллион школьников зависимы от интернета, сообщили СМИ

Около 930 тысяч учеников средних и старших школ в Японии зависимы от интернета, что почти в два раза превышает результаты прошлого исследования, проведенного министерством здравоохранения страны в 2013 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным, приводимым агентством Киодо, исследование охватило 64 тысячи школьников из 103 средних и старших школ по всей Японии. Опрос проводился с декабря прошлого года по февраль нынешнего.

Результаты исследования показали, что от интернет-зависимости страдают около 10,6% учеников средних школ мужского пола и 14,3% — женского. Среди учащихся старших школ зависимость от интернета выявлена у 13,2% молодых людей и 18,9% девушек.

Агентство отмечает, что для определения интернет-зависимых специалисты выделили восемь признаков. Ученик определялся в категорию "интернет-зависимый", если на основании его ответов можно было выделить пять или более признаков из этих восьми.

По результатам исследования 2013 года, число зависимых от интернета среди учеников средних и старших школ в Японии составляло около 510 тысяч человек.