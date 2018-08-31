Пятерых грузин задержали в Милане после ограбления дома родителей главы МВД Италии

Полиция Милана подтверждает задержание пятерых граждан Грузии по подозрению в ограблении дома родителей министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, как передает Арменпресс, об этом сообщают в пятницу грузинские СМИ.

По их информации, грузинских граждан задержали 27 августа, когда они собирались покинуть Милан.

Сообщается, что задержанные подозреваются в совершении в августе серии квартирных краж, в том числе в проникновении в дом родителей Сальвини в ночь на 15 августа. Во время обыска дома, где остановились задержанные, изъята часть краденого, в том числе деньги и драгоценности.

По данным итальянской полиции, суд уже назначил задержанным предварительное заключение.