В честь Дня знаний 1 сентября министр ОН Араик Арутюнян посетит школу села СардарапатАрмавирской области, где объявит о внедрении в Армавирской области всеобщего инклюзивного образования.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства образования и науки, министр примет участие и в праздничных мероприятиях ряда школ.

По предложению Араика Арутюняна, 1 и 3 сентября члены правительства проведут открытые уроки в школах Армении.