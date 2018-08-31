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Члены правительства проведут открытые уроки в школах Армении

Члены правительства проведут открытые уроки в школах Армении

В честь Дня  знаний 1 сентября министр ОН Араик  Арутюнян посетит школу  села СардарапатАрмавирской области, где  объявит о внедрении в  Армавирской области всеобщего инклюзивного образования.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства образования  и науки,  министр примет участие  и в праздничных мероприятиях ряда  школ.

По предложению Араика Арутюняна, 1 и 3 сентября члены  правительства проведут открытые  уроки в школах Армении.




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