Могерини: деньги ООН придут в Сирию лишь после запуска политического процесса

Деньги ООН на восстановление Сирии будут направлены только после начала политического процесса в стране. Как передает Арменпресс, об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Вене по итогам неформальной двухдневной встречи министров иностранных дел ЕС.

"Деньги ООН придут в Сирию только после запуска уверенного политического процесса в этой стране", - сказала Могерини, чье выступление транслирует пресс-служба Совета ЕС. Под политическим процессом в Брюсселе подразумевают процесс передачи власти от президента Башара Асада некому переходному правительству.

Верховный представитель ЕС также отметила, что главы МИД стран Евросоюза призвали не допустить и предупредить эскалацию боевых действий в сирийском Идлибе, остающемся в руках антиправительственных сил.





