ЕС выделил Грузии 45 млн евро для поддержки реформ в стране

Европейская комиссия подписала с Грузией соглашение об оказании стране макрофинансовой помощи (AMF) в 45 млн евро для покрытия части ее внешних потребностей и поддержки экономических реформ в стране, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу пресс-служба ЕС.

" Это соглашение включает меры, которые помогут сделать экономику Грузии более устойчивой, с более сильным и всеохватывающим ростом в интересах своих граждан", - приводятся в пресс-релизе слова еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенным вопросам Пьера Московичи.

В сообщении отмечается, что данная программа макрофинансовой помощи будет дополнять программу сотрудничества Грузии с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

35 млн евро будут предоставлены льготным кредитом за счет заимствований ЕС на рынке капитала, 10 млн - в виде гранта из бюджета ЕС.