Внедрение Араратского бакалавриата во все старшие школы будет полезно — Араик Арутюнян

Министерство образования и науки намерено взять под контроль Араратский бакалавриат.

Об этом на совещании по Facebook сообщил министр ОН Араик Арутюнян.

«Замминистра ОН РА АревикАнапиосян ведет переговоры с фондом «Айб», чтобы мы могли взять под контроль Араратский бакалавриат. Государство затратило на это огромные суммы – 2 млрддрамов, однако имело нулевой контроль. По этой программе система должна была быть внедрена в выбранных старших школах. Думаю, было бы полезнее внедрить ее во все старшие школы, если есть возможность для этого», - сказал министр.

По его словам, министерство несколько раз в неделю связывается со школами, где эта программа реализуется.

«В дальнейшем мы непременно воспользуемся услугами учителей, прошедших переподготовку по этой программе, поскольку накопленный опыт и знания утратить невозможно», - сказал он.

Араратскийбакалавриат – это 10-11-месячная бесплатная программа профессионального развития учителей, разработанная фондом «Айб» в сотрудничестве с Институтом образования Лондонского университетского колледжа. В июле программа была временно приостановлена.