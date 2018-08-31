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Внедрение Араратского бакалавриата во все старшие школы будет полезно — Араик Арутюнян

Внедрение Араратского бакалавриата во все старшие школы будет полезно — Араик Арутюнян

Министерство  образования  и науки намерено  взять под контроль Араратский бакалавриат.

Об этом  на  совещании по Facebook  сообщил министр ОН Араик  Арутюнян.

«Замминистра  ОН РА АревикАнапиосян ведет переговоры  с фондом «Айб», чтобы  мы могли взять под контроль Араратский бакалавриат.  Государство затратило на это огромные суммы – 2 млрддрамов, однако имело нулевой контроль. По этой  программе система  должна  была быть внедрена в  выбранных старших школах. Думаю, было бы полезнее внедрить ее во все старшие  школы, если есть возможность для  этого», - сказал министр.

По его словам, министерство несколько раз в  неделю связывается со школами, где  эта  программа  реализуется.

«В дальнейшем мы  непременно воспользуемся услугами учителей, прошедших переподготовку по этой  программе, поскольку накопленный опыт и знания  утратить невозможно», - сказал он.

Араратскийбакалавриат – это 10-11-месячная  бесплатная  программа профессионального развития  учителей, разработанная фондом «Айб» в  сотрудничестве с  Институтом образования  Лондонского университетского колледжа. В   июле  программа  была  временно приостановлена.




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