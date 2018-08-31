Большинство жителей ЕС хотят отказаться от перевода часов, показал опрос

Порядка 84% жителей Евросоюза хотели бы прекращения перевода часов на летнее и зимнее время, свидетельствуют предварительные результаты опроса общественного мнения, проведенного Еврокомиссией, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Еврокомиссия опубликовала сегодня предварительные результаты публичных консультаций по вопросу изменения времени в Европе. В ходе онлайн консультаций, прошедших с 4 июля по 16 августа 2018 года, было получено 4,6 миллиона ответов из всех 28 стран Евросоюза Согласно предварительным результатам, 84% респондентов выступают за прекращение перевода часов два раза в год", — говорится в сообщении ЕК.

Европарламент в феврале принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию прекратить практику перевода часов на том основании, что многочисленные научные исследования не смогли доказать каких-либо положительных последствий этого, но указали на существование негативных последствий для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения.