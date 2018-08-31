Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе попал в больницу. Как передает Арменпресс, об этом сам актер сообщил радиостанции "Говорит Москва".

"Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице", — сказал 80-летний актер и певец, отвечая на вопрос журналистов, пойдет ли он на похороны Иосифа Кобзона.

Ранее в интервью Sputnik ГрузияКикабидзе заявил, что со смертью Кобзона Россия "потеряла узнаваемый голос" и "настоящего сына Советского союза".

В разговоре с РИА Новости артист пояснил, что находится в больнице, чтобы пройти плановую процедуру.

"Ничего не произошло, я уже шесть лет как через день лежу в больнице и прохожу процедуру диализа", — заявил Кикабидзе.