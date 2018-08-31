На Юпитере нашли воду

Группа американских ученых выяснила, что Большое Красное Пятно, крупный атмосферный вихрь на Юпитере, содержит большое количество воды. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью наземных инструментов, в том числе инфракрасного телескопа НАСА IRTF и телескопа Keck 2 (Гавайи), которые следили за Красным Пятном. По словам ученых, есть все основания считать, что он состоит из кристаллов замерзшей воды.

Если межпланетная автоматическая станция Juno, изучающая атмосферу газового гиганта c 2016 года, подтвердит наземные наблюдения, то можно начать поиски воды в других местах атмосферы планеты, а также на Сатурне, Уране и Нептуне.