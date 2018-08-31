Президент Грузии не будет баллотироваться на второй срок

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не намерен участвовать в предстоящих президентских выборах, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Я хочу сказать именно вам о том, какие важные перспективы вижу для будущего нашей страны вместе с нашими друзьями и партнерами, и поделиться позицией о том, что я больше не планирую участвовать в этих выборах", - сказал Маргвелашвили в ходе публичной лекции во Дворце президента.

Мероприятие прошло с участием экс-президента Латвии Валдиса Затлерса.

Президентские выборы назначены в Грузии на 28 октября. На сегодняшний день партии или инициативные группы представили в Центральную избирательную комиссию 35 кандидатов в президенты, трое из них уже зарегистрированы.





