Ереванский зоопарк переходит на осенний режим работы. Ереванский зоопарк будет открываться в 09:00, кроме понедельника, когда он будет открываться в 11:00. Вечером же будет закрываться на 1 час раньше – в 21:00. Как передает «Арменпресс», касса будет открыта до 20:00.

В Ереванский зоопарк бесплатно пускают детей до 3 лет, стариков старше 70 лет, инвалидов, группы детей из приграничных областей.

Для групповых посещений учеников предлагается минимальный тариф - 200 драмов, если есть соответствующий документ от директора учебного заведения.